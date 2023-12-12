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Japonya'da Üç Asker, Bir Kadın Meslektaşlarına Cinsel Saldırıda Bulunmaktan Suçlu Bulundu

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Japonya'da bir mahkeme, üç eski erkek askeri, bir kadın meslektaşlarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu buldu. 24 yaşındaki Rina Gonoi isimli kadın asker, Ağustos 2021’de üç erkek asker tarafından cinsel saldırıya uğradığını ihbar etse de, bu ordu nezdinde karşılık bulmamıştı. 2022 yılında hikayesini YouTube’a çekip koyan Gonoi, uluslararası toplumda dikkatleri üzerine çekmişti.

Japonya’da bir mahkeme, üç eski erkek askeri, bir kadın meslektaşlarına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu buldu.

24 yaşındaki Rina Gonoi isimli kadın asker, Ağustos 2021’de üç erkek asker tarafından cinsel saldırıya uğradığını ihbar etse de, bu ordu nezdinde karşılık bulmamıştı. 2022 yılında hikayesini YouTube’a çekip koyan Gonoi, uluslararası toplumda dikkatleri üzerine çekmişti.

Ardından da Fukuşima savcıları Shutaro Shibuya, Akito Sekine ve Yusuke Kimezawa isimli üç asker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Japonya, cinsel şiddet mağdurlarının çoğunun utanç içinde sessizliğe gömüldüğü son derece muhafazakâr bir toplum.

Uyarı: Bu haber cinsel saldırıya ilişkin betimlemeler içeriyor

Ağustos 2021’de dağdaki bir eğitim tatbikatı sırasında, üç erkek meslektaşı çadıra çağırdıkları Gonio'yu bir yatağa bağladılar.

Gonoi, üç kişinin bacaklarını zorla açıp sırayla ve defalarca vücutlarını kendisine bastırdıklarını, etrafta 10'dan fazla meslektaşının olduğunu ama kimsenin bu üç kişiyi durdurmadığını söyledi.

Gonoi olayı üstlerine bildirse de şahit bulamadığı için şikayeti reddedildi.

Daha sonra, üç adam Kara Savunma Kuvvetleri (GSDF) polis birimi tarafından uygunsuz saldırı şüphesiyle savcılığa sevk edildi. Ama dava delil yetersizliğinden düştü.

Başına gelenleri YouTube'da paylaştığında hikayesi, ülkenin ve medyanın dikkatini çeken nadir vakalardan biri oldu.

Gonoi, hem orduda hem de başka yerlerde cinsel şiddete uğramış kadın ve erkeklerin de hikayelerini kendisiyle paylaştığını söylüyor. Ayrıca savunma bakanlığından soruşturma talep eden dilekçesine 100 binden fazla imza topladı.

Rina Gonoi'nin davasının kamuoyunda yarattığı ilgi, orduyu bir iç soruşturmaya yöneltti. Geçen sene Aralık ayında beş asker görevden alındı ve birlik komutanı altı aylığına görevden uzaklaştırıldı. Yetkililere göre, Japonya Savunma Bakanlığı genelinde nadiren yürütülen soruşturmada 100'den fazla taciz şikâyeti daha tespit edildi.

Bakanlık ayrıca Gonoi'den özür diledi.

Bu yılın başlarında, Gonoi beş fail ve Japon hükümeti aleyhine bir hukuk davası açarak, psikolojik sıkıntıya neden oldukları için erkeklerden 5,5 milyon yen (40 bin dolar) ve istismarı önlemediği için devletten ek olarak 2 milyon yen tazminat talep etti.

Gonoi, 2023 BBC 100 Kadın Listesi'nde de .

BBC

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