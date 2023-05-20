Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi başladı

Japonya'daki Türk seçmenler, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı. Tokyo ve Nagoya'da bulunan Türkiye'nin elçilik ve konsoloslukları önünde oy kullanabilecekler. Japonya'da yaklaşık 5 bin Türk seçmen bulunuyor.