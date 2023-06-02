Japonya'da tropikal Mawar tayfunu uyarısı

Doğu Asya'da ortaya çıkan tropikal Mawar tayfununun etkisi altına aldığı Japonya'da, taşkın ve heyelan uyarıları verildi. Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatı bölgesini etkisi altına alan tropikal Mawar tayfununa karşı uyarılarını güncelledi. Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaletlere yönelik taşkın ve heyelan uyarısı yapan JMA, Koçi dahil bazı bölgelerde halka, geçici tahliye çağrısı yaptı.