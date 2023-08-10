Japonya'da Tayfun Nedeniyle 14 Kişi Yaralandı

Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu adasında etkili olan Khanun Tayfunu, güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlara neden olarak 14 kişinin yaralanmasına yol açtı. Tayfun ayrıca binlerce haneyi elektriksiz bıraktı ve tahliye emirleri verildi.