Japonya'da Tayfun Nedeniyle 14 Kişi Yaralandı
Dünya Haberleri
Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu adasında etkili olan Khanun Tayfunu, güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlara neden olarak 14 kişinin yaralanmasına yol açtı. Tayfun ayrıca binlerce haneyi elektriksiz bıraktı ve tahliye emirleri verildi.
TOKYO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu adasının bazı bölgelerinde güçlü rüzgarlara ve şiddetli yağışa yol açan Khanun Tayfunu nedeniyle 14 kişi yaralandı.
Devlete ait NHK TV kanalı Perşembe günü yayımladığı haberde, Khanun Tayfunu'nun Kyushu'nun bazı bölgelerine rekor yağış bırakmasıyla afet riskini artıran aşırı hava koşullarından ötürü adada en az 14 kişinin yaralandığını bildirdi.
Şiddetli tropik fırtınanın Kyushu'da 12.000'den fazla haneyi elektriksiz bıraktığı da belirtildi.
Kyushu'daki bazı yerel yönetimler tarafından tahliye emri çıkarılırken, 6.000'den fazla kişi Kumamoto, Nagazaki, Miyazaki ve Kagoshima vilayetlerindeki tahliye sığınaklarına gönderildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Khanun'un yavaş ilerlemesi nedeniyle yağmur bulutlarının gökyüzünde kalmaya devam ettiğini, Kyushu ve Shikoku'nun bazı bölgelerinin Perşembe sabahı 3.00'e kadarki 24 saat içinde 450 milimetreden fazla yağmur aldığını açıkladı.
Fırtına, adaları vurmaya devam ederken Kyushu ve Shikoku'daki yetkililer hava koşullarından kaynaklanabilecek olası afetlere karşı uyarılarda bulundu.