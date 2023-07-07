Japonya'da Tamamlanan Gökdelen Ülkenin En Yükseği Oldu

Japonya'da inşası tamamlanan 330 metrelik 'Azabudai Hills Mori JP Tower' ülkenin en yüksek gökdeleni oldu. Tokyo'nun Minato bölgesinde yer alan gökdelen, zemin altında 5 ve zemin üstünde 64 kata sahip. Avrupa merkezli otel zinciri Aman Resorts ve lüks rezidanslar da gökdelenin en üst katlarında yer alıyor. Gökdelenin içinde perakende mağazalar, firmaların temsilci ofisleri ve restoranlar da bulunuyor. Japonya'da daha yüksek bir gökdelenin yapımı ise 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.