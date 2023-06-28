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Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Tokyo Camisi'nde kutladı

Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Tokyo Camisi'nde kutladı

Dünya Haberleri

Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu. Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu, kadınlara yönelik ayrı bölüm oluşturuldu. Bayram namazı, Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar tarafından kıldırıldı. Çınar, hutbesinde, Kurban Bayramı'nın, Müslüman milletler arasında oluşturduğu kardeşliğe vurgu yaptı. Cemaat, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bayramlaştı.

Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu.

Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu, kadınlara yönelik ayrı bölüm oluşturuldu.

Bayram namazı, Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar tarafından kıldırıldı.

Çınar, hutbesinde, Kurban Bayramı'nın, Müslüman milletler arasında oluşturduğu kardeşliğe vurgu yaptı.

Cemaat, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bayramlaştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Dünya

Kurban Bayramı Japonya Cemaat Tokyo Dünya Haberler

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