Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Tokyo Camisi'nde kutladı

Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu. Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu, kadınlara yönelik ayrı bölüm oluşturuldu. Bayram namazı, Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar tarafından kıldırıldı. Çınar, hutbesinde, Kurban Bayramı'nın, Müslüman milletler arasında oluşturduğu kardeşliğe vurgu yaptı. Cemaat, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bayramlaştı.