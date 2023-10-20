Japonya'da Müslüman ve gayrimüslim kanaat önderleri İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi

Japonya'da Müslüman ve gayrimüslim kanaat önderleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına tepki gösterdi. Saldırı sonrası dünya kamuoyundaki tepkiler sürüyor. Kanaat önderleri, saldırıyı oldukça acı verici bulduklarını ve herhangi bir dine mensup masumların öldürülmesinin tüm toplumu öldürmek anlamına geldiğini belirtti. İsrail-Filistin sorununun BM kararları doğrultusunda çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladılar.

Japonya'da Müslüman ve gayrimüslim kanaat önderleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına tepki gösterdi.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde 17 Ekim'de 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İsrail'e karşı dünya kamuoyundaki tepkiler sürüyor.

Başkent Tokyo'daki dini kuruluşlarda görevli kanaat önderleri, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meguro bölgesindeki Tokyo İncil Kilisesinden adını vermek istemeyen yetkili, savaş durumunda bir hastaneye yönelik saldırıyı "oldukça acı verici" bulduğunu söyledi.

Ulusal televizyon kanallarından izlediği haberlerden saldırının failinin saptanma aşamasında olduğuna yönelik izlenim edindiğini aktaran yetkili, hangi dinden olursa olsun hastane, kuruluş, mezarlık gibi kamu hizmeti yürüten tesislerin bombalanamayacağını belirtti ve "Bir Hristiyan olarak kalbim acıyor." dedi.

İsrail-Filistin sorununda tarafsız kaldığını ve iki ülkede de Hristiyanların bulunduğunu kaydeden yetkili, yardıma muhtaçlara destek olmak istediğini söyledi.

Japonya İslam Vakfı Genel Sekreteri Haroon Qureshi de bir Müslüman olarak, herhangi bir dine mensup bir masumun öldürülmesinin tüm toplumu öldürmek anlamına geleceğine inandığını ifade etti.

Qureshi, "Ancak İsrail binlerce masum insanı, Müslüman'ı ve Hristiyan'ı Gazze'de katlediyor, bu büyük bir suç." diyerek, Filistin-İsrail sorununun, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

"Enformasyon savaşı" mesajı

Japonya'da "Şeyh Maeno" olarak tanınan alim Maeno Ahmad, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası, Batı medyasında "enformasyon illüzyonu" oluştuğunu ve bunun siyasi arzulara hizmet ettiğini kaydederek, Batı'nın "çifte standartlı ve kamuoyunu kör bırakan propagandasına karşı" doğrunun yanında yer alınmasını istedi.

Filistin bölgesinin dışında yaşayanlara yönelik uyanış çağrısı yapan Maeno, "Kalbiselim sahipleri için neyin illüzyon, neyin hakikat olduğunu ayırt edebilmenin, Batı'nın propagandasına kanmamanın vakti gelmiştir. Bu, bir 'enformasyon savaşı' ise Batı'nın çifte standartlı propagandasına karşı yapmamız gereken önce kandırılmamak ve hakikatin yanında yer almak olacaktır." dedi.

Tokyo merkezli Japonya İslam Merkezinin Başkanı Musa Omar da "Müslüman ülke liderlerinin zayıflığının İsrail'e istediğini yapma özgürlüğü sağladığını" savunarak, "Arap ülke liderleri bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapmıyor. Biz neden Filistin'i destekliyoruz? Çünkü orası sadece Filistinlilerin değil orası aynı zamanda Müslümanların mülküdür." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, cuma namazı dolayısıyla okuduğu haftalık hutbede, "Müslüman coğrafyanın bağrına saplanan paslı hançer" olarak nitelediği İsrail'e karşı, "Bize düşen, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde onlara destek olmak, işgal edilen topraklarına kavuşmaları için topyekun gayret göstermek." ifadesini kullandı.

Gazze'deki en eski hastane olarak biliniyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısıyla gündeme gelen, 471 kişinin yaşamını yitirdiği, 28'i ağır 342 kişinin yaralandığı hastane, Gazze'deki en eski hastane olarak biliniyor ve 1882'den beri bölgede hizmet veriyor.

Anglikan Kilisesi Lideri ve İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı, "masum canların şok edici ve feci bir kaybı" olarak nitelemişti.