Japonya'da meydana gelen depremde ölü sayısı 128'e yükseldi
Japonya'nın Noto yarımadasında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi, kayıp sayısı ise 195 olarak açıklandı.
Japonya'nın Noto yarımadasında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi, kayıp sayısı ise 195 olarak açıklandı.
Japonya'nın merkezinde bulunan Noto yarımadasında 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Japonya Devlet Televizyonu, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, kayıp sayısının 195 olduğunu belirtti.