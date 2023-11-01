Japonya'da İsrail Büyükelçiliği Yakınında Gazze Protestosu
Dünya Haberleri
Japonya'da bir sivil toplum örgütü, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında oturma eylemi gerçekleştirdi. Sivil toplum örgütü mensupları, İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin girişinde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Gösteri olaylara yol açmadan sona erdi.
Japonya'da bir sivil toplum örgütü, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında oturma eylemi gerçekleştirdi.
Adı belirtilmeyen sivil toplum örgütünün mensupları, Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki İsrail Büyükelçiliğinin yer aldığı caddenin girişinde bir araya geldi.
Yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, kargaşa ihtimaline karşı, büyükelçiliğin bulunduğu caddeye girişe izin vermedi.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki gösteren grup, "Ateşkes hemen", "Gazze'ye bombardımanları durdur" sloganları attı.
Grup, büyükelçilik binasının 100 metre yakınında oturma eylemi düzenledi.
Gösteri olaysız sona erdi.