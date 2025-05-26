Japonya'da Hokkaido Eyaletinde 5.3 Büyüklüğünde Deprem
Japonya Meteoroloji Ajansı, Hokkaido eyaletinin Urakawa kasabasında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 50 kilometre olarak belirlendi ve tsunami riski bulunmadığı bildirildi.
JAPONYA'da Hokkaido eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saat ile 17.47'de 5.3 büyüklüğünde merkez üssü Hokkaido eyaletindeki Urakawa kasabası olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, 50 kilometre derinlikteki depremin ardından bölgede tsunami riskinin oluşmadığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya