Japonya'da Hiroşima atom bombası saldırısının 78. yıl dönümü anıldı

Japonya'nın Hiroşima kentinde dünyanın ilk atom bombası saldırısının 78. yıl dönümü törenle anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler ve 111 ülkenin temsilcileri bir araya geldi. Japonya Başbakanı nükleer silahsızlanmanın zorlaştığını belirtti. Hiroşima Belediye Başkanı ise dünya liderlerini nükleer silahsızlanma için somut adımlar atmaya çağırdı.

Japonya'da 78 yıl önce ABD tarafından yapılan dünyanın ilk atom bombası saldırısının kurbanları trajedinin yıl dönümünde Hiroşima kentinde düzenlenen törenle anıldı.

Japonya'nın Hiroşima kentine düzenlenen dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler trajedinin yaşandığı kentte düzenlenen törenle anıldı. Felaketin 78'inci yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda bir araya gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler, rekor sayıda katılımla 111 ülkenin temsilcileri ve Japonya halkı, "Little Boy" adlı atom bombasının atıldığı zaman olan yerel saatle 08.15'te saygı duruşunda bulundu. Toplam katılımcı sayısının 50 bini bulduğu etkinlikte, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin ve döneme tanıklık eden kişilerin isimlerinin yer aldığı 339 bin 227 kişilik liste barış anıtına asıldı. Listede geçen yıldan bu yana yaşamını yitiren 5 bin 320 kişinin isimleri de yer aldı.

"Nükleer silahsızlanma yolu zorlu hale geldi"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida törende yaptığı konuşmada, giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamına dikkat çekti. "Uluslararası bölünmelerin derinleşmesi ve Rusya'nın nükleer tehditleri nedeniyle nükleer silahsızlanmaya giden yol daha zorlu hale geldi" diyen Kishida, nükleer silahların neden olduğu Hiroşima ve Nagasaki trajedilerinin "asla" tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. Kishida, nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefine ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Nükleer Silahsızlanmaya İlişkin Hiroşima Vizyonu

Törende "Barış Deklarasyonu"nu okuyan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Mayıs ayında Hiroşima'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan dünya liderlerinin Barış Parkı'nı ziyaret ettiklerini, böylelikle atom bombasından sağ kurtulanların mesajlarının da liderlere ulaştığını ifade etti. Matsui, G7 Liderler Zirvesi sırasında yayımlanan "Nükleer Silahsızlanmaya İlişkin Hiroşima Vizyonu" adlı bildirinin nükleer silahların olmadığı bir dünya kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, "Dünya liderleri, bugünkü nükleer tehditlerin ve nükleer caydırıcılık teorisinin anlamsızlığı gerçeğiyle yüzleşmeli ve bizi mevcut tehlikeli dünyadan ideal dünyamıza götürmek için acilen somut adımlar atmalılar" dedi. "Dünya genelindeki politikacılar, barış adına Hiroşima'yı ziyaret etme konusunda G7 liderlerini örnek almalıdır" diyen Matsui, toplumun politikacıları nükleer caydırıcılıktan vazgeçmeye teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. Matsui, ABD'nin koruma şemsiyesi altında bulunan Japonya hükümetini, ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin desteklemediği Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı (TPNW) imzalamaya çağırdı.

Japonya atom bombasının hedefi olmuştu

ABD dünya tarihinde ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'ya karşı atom bombası kullanmıştı. Yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, yüz binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Japonya'nın Nagasaki kenti ise 9 Ağustos 1945 tarihinde ikinci atom bombasının hedefi olmuş, büyük bir yıkımla yüz yüze gelmişti. Atom bombası saldırılarında toplam 200 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. - TOKYO