Japonya'da deprem sonrası kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 7.6'lık depremin şiddetli yaşandığı Wajima ve Suzu kentlerine yoğunlaştıklarını ve yaklaşık 4 bin görevlinin kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Kishida bugün yaptığı açıklamada, 82 kişinin yaşamını yitirdiği depremin merkezi Noto Yarımadası'ndaki Wajima ve Suzu kentlerine yoğunlaştıklarını ve yaklaşık 4 bin görevlinin iki kentte kurtarma ve yardım çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Kishida diğer bölgelerde de ordu, polis, itfaiye ve arama kurtarma görevlilerinin depremden etkilenen halka hizmet verdiğini vurgulayarak "Gıda ve günlük ihtiyaçlara yönelik destek konusunda, yolların kapalı olması ve ulaşım araçlarının geçiş yapamaması gibi ulaşım sorunları engel haline gelerek, malzemelerin mağdurlara ulaşmasını zorlaştırıyor.

Acil yol restorasyon çalışmalarını tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve artık 4 ton ve altındaki orta büyüklükteki araçlar, Wajima ve Suzu kentinin ana bölgelerinden geçebiliyor" dedi.

YOLLAR HEYELAN VE ÇÖKME SEBEBİYLE KULLANILAMAZ HALDE

Başbakan Kishida bugün sonunda geniş araçların bölgeye girmesini sağlamak için çalıştıklarının altını çizdi. Yerel basın depremde hayatını kaybedenlerinin sayısını 82 olarak belirtirken Noto Yarımadası'nda yollar, depremin merkez bölgesine yakınlığından dolayı heyelan ve çökme sebebiyle kullanılmaz halde olduğu kaydedildi.