Japonya'da Bir Nehir Üzerindeki Su Borusu Patladı
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Japonya'nın Shizuoka eyaletinde bulunan Hamamatsu şehrindeki bir nehir üzerinden geçen su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaştı ve arıza 9 saat sonra giderildi.
Japonya'da bir nehir üzerinden geçen su borusunun patlaması sonucu fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.
Japonya'nın Shizuoka eyaletinde bulunan Hamamatsu şehrindeki bir nehir üzerinden geçen 70 santimetre çapındaki su borusu 02.45 sıralarında patladı. Arızanın borunun içindeki havayı dışarı atmaya yarayan hava valfinin kırılması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Patlayan borudan fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi. - TOKYO
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya