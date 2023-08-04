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Japonya'da Bir Nehir Üzerindeki Su Borusu Patladı

Dünya Haberleri

Japonya'nın Shizuoka eyaletinde bulunan Hamamatsu şehrindeki bir nehir üzerinden geçen su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaştı ve arıza 9 saat sonra giderildi.

Japonya'da bir nehir üzerinden geçen su borusunun patlaması sonucu fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi.

Japonya'nın Shizuoka eyaletinde bulunan Hamamatsu şehrindeki bir nehir üzerinden geçen 70 santimetre çapındaki su borusu 02.45 sıralarında patladı. Arızanın borunun içindeki havayı dışarı atmaya yarayan hava valfinin kırılması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Patlayan borudan fışkıran su yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşırken, arıza 9 saat sonra giderildi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Shizuoka Japonya Dünya Haberler

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