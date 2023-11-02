Japonya'da Ayı Saldırıları Rekor Seviyeye Ulaştı

Japonya'da Nisan ve Ekim ayları arasında gerçekleşen ayı saldırılarında saldırıya uğrayan kişi sayısı 180'e ulaştı. Bu rakam, 2006 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olarak belirtildi.

TOKYO, 2 Kasım (Xinhua) -- Bu yıl Nisan ve Ekim ayları arasında Japonya'da rekor sayıda ayı saldırısı yaşanırken, saldırıya uğrayan kişi sayısı 180'e ulaştı.

Japonya Çevre Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayımladığı ön raporda halihazırda mali yıl bazında rekor seviyeye ulaşan rakamın, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2006 mali yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi. Bir önceki rekor, 2020 mali yılında 158 olarak kaydedilmişti.

Nisan ayında başlayan 2023 mali yılı içinde beş kişinin ayı saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayı saldırısına uğrayan kişi sayısı Ağustos'ta aylık 15 iken, Eylül'de 38'e, Ekim'de ise 71'e yükseldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde kaydedilen saldırılar, toplam sayının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.

Uzmanlar, ayıların insan yerleşimlerinde bu yıl daha sık görülmesini kısmen fındık hasadının yetersizliğinden dolayı dağlarda yeterince yiyecek bulamamasına bağlıyor.

Bakanlık, ayıların kış uykusuna yattığı Aralık ayına kadar azami dikkat edilmesi çağrısında bulundu.