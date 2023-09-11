Japonya'da Ayı Saldırıları Rekor Seviyeye Ulaştı

Japonya genelinde Nisan-Temmuz döneminde rekor sayıda ayı saldırısı meydana geldi. Ülke genelinde 53 yaralanma vakası rapor edildi. Ayıların yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına daha fazla çıkması bekleniyor.

TOKYO, 11 Eylül (Xinhua) -- Japonya medyasındaki haberlere göre, bu yılın Nisan ayından Temmuz ayına kadar Japonya genelinde rekor sayıda ayı saldırısı meydana geldi.

Kamu yayıncısı NHK'nın Japonya Çevre Bakanlığı'na dayandırdığı Pazar günkü haberine göre Iwate vilayetinde 15, Akita vilayetinde dokuz ve Fukuşima vilayetinde yedi olmak üzere ülke genelinde 53 yaralanma vakası rapor edildi. 2007 mali yılında başlayan kayıtlara göre bu sayı rekor seviyeye ulaşmış oldu.

Habere göre Mayıs ayında Hokkaido'daki Horokanai kasabasında bir adam ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Haberde ayrıca ayıların besinlerini oluşturan meşe palamutlarının Tohoku bölgesindeki doğal yaşam alanlarında az bulunması nedeniyle bu sonbaharda bölgedeki yerleşim alanlarında daha fazla ayının yiyecek aramak için ortaya çıkmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Bakanlık yetkilileri, uzaktan bir ayıyla karşılaşmaları halinde insanlara sakin olmalarını ve sessizce uzaklaşmalarını, yakınlarda bir ayı fark ettiklerinde ise yavaşça uzaklaşırken ayıya bakmaya devam etmelerini ve koşmamalarını tavsiye etti.