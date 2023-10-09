Japonya'da Ayı Saldırıları Artıyor

Japonya'nın Akita vilayetinde bir ayı tarafından saldırıya uğrayan dört kişi hastaneye kaldırıldı. Bu yıl ayı saldırılarında rekor sayıda vaka yaşanırken, 30 kişi yaralandı.

TOKYO, 9 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın kuzeydoğusundaki Akita vilayetinde Pazartesi günü dört kişinin bir ayı tarafından saldırıya uğradığı, bir kişininse olay yerinden kaçarken tökezleyip yaralandığı bildirildi.

Yerel polisin verdiği bilgilere göre, vilayetin başkenti Akita'daki Omono Nehri kıyısında bulunan bir yerleşim yerinde yaşayan 60 ila 80 yaşlarındaki dört kişi yerel saatle 09.00 civarında bir ayının saldırısına uğradı ve hastaneye kaldırıldı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırıya uğrayan kişilerin hastaneye nakledildikleri esnada bilinçlerinin açık olduğu ve konuşabildikleri belirtilirken, ayıyı görüp kaçmaya çalışırken düşen 80 yaşlarındaki bir adamın da yaralandığı bildirildi.

Ayının yeri ise henüz tespit edilemedi.

Japonya'nın ulusal haber ajansı Kyodo, Pazartesi günü polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Akita vilayetinde bu yıl normalden daha çok ayı görüldüğünü ve ayı saldırılarında 30 kişinin yaralanmasıyla rekor sayıda vaka yaşandığını bildirdi.

Aynı gün Japonya'nın orta kesimindeki Kanazawa ve Toyama kentlerinde iki ayrı olayda ayı saldırısına uğrayan 84 yaşındaki bir adamla 79 yaşındaki bir kadın, hayati risk içermeyen yaralar aldı.

Bu yıl Nisan-Temmuz ayları arasında Japonya'da rekor sayıda ayı saldırısı yaşanırken, 53 yaralanma vakası bildirildi. Japonya Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre bu rakam, kayıtların tutulmaya başlandığı 2007 mali yılından bu yana bildirilen en yüksek sayıya işaret ediyor.