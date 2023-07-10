Japonya'da Aşırı Yağışlar: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, On Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi tahliye edildi. Yağışlar nedeniyle toprak kaymaları ve nehir taşkınlarına karşı uyarılar yapıldı.