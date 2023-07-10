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Japonya'da Aşırı Yağışlar: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, On Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Japonya'da Aşırı Yağışlar: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, On Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Dünya Haberleri

Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi tahliye edildi. Yağışlar nedeniyle toprak kaymaları ve nehir taşkınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde, aşırı yağışlar sonrası on binlerce kişiye tahliye çağrısı yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneybatı eyaletlerinde yerel sağanakların rekor düzeye ulaşması sonrası, vatandaşlara yaptıkları çağrıyı güncelledi.

Yağışlar nedeniyle Fukuoka'da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. Güneybatı bölgesinde on binlerce kişinin tahliyesi istendi.

Devlet televizyonu NHK'in yerel belediyeye dayandırdığı bilgiye göre, Fukuoka ve Oita'da mahsur kalan toplam 3 kişinin arama faaliyetleri sürüyor.

Hiroşima ve Kumamoto dahil güneybatı eyaletlerinde birçok istasyonu kapsayan Sanyo ile Kyuşu hızlı tren hatlarındaki seferler geçici durduruldu.

Sağanak yağışların, Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesine yöneleceği kaydedildi, toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu, mayıs sonundan temmuz ortasına dek sürüyor.

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Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Dünya

Japonya Dünya Haberler

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