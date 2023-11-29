Japonya'da ABD'ye ait askeri uçak düştü

Japonya sahil güvenliği, ABD'ye ait V-22 Osprey askeri uçağının içindeki 8 kişiyle birlikte Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında düştüğünü duyurdu.

Japonya sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait V-22 Osprey uçağının 8 kişiyle birlikte yerel saatle 14.47 civarında ülkenin batısındaki Yakuşima Adası açıklarında düştüğü bildirildi. Bölgeye devriye botları ve uçakları gönderildiği, 8 kişinin akıbetinin bilinmediği aktarıldı.

Japonya Savunma Bakanlığı uçağın saat 14.40 civarında radardan kaybolduğunu aktarırken, bölgedeki ABD kuvvetlerinin sözcüsü olayla ilgili hala bilgi topladıklarını belirtti. Görgü tanıkları ise uçağın alçalırken sol motorunun yandığını ifade etti.

Öte yandan, geçtiğimiz Ağustos ayında da ABD'ye ait bir V-22 Osprey askeri uçağı askeri tatbikat sırasında Avustralya kıyılarında düşmüş, 3 deniz piyadesi hayatını kaybetmişti. - TOKYO