Japonya'da ABD'ye ait askeri uçak düştü
Japonya'nın güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında ABD ordusuna ait içerisinde 8 kişinin bulunduğu bir askeri uçağın düştüğü bildirildi.
Japonya'nın güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında ABD ordusuna ait içerisinde 8 kişinin bulunduğu bir askeri uçağın düştüğü bildirildi.
Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı, ABD'ye ait "Osprey" tipi askeri uçağın, Yakuşima Adası açıklarında düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı.
Komutanlık Sözcüsü Kazuo Ogawa, içerisinde 8 kişi bulunduğu belirtilen uçağın düşme sebebi ve uçaktakilerin durumunun henüz bilinmediğini kaydetti.
Kazuo, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Sözcü Kazuo, düşen askeri uçağın, Iwakuni şehrinden Okinawa eyaletine uçtuğunun belirtildiğini söyledi.