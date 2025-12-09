Haberler

Japonya'daki 7,5 Büyüklüğündeki Deprem... Başbakan Takaiçi: "Dikkatli Olun, Bir Hafta Boyunca Yerel Yönetimlerden Gelen Bilgileri Takip Edin"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 50 kişi yaralanırken, başbakan vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı. Tsunami dalgalarının gelebileceği uyarısı yapıldı ve bazı bölgelerde su ve elektrik kesintileri yaşandı.

(ANKARA) - Japonya'nın kuzey açıklarında, yerel saatle dün 23.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralandı, Başbakan Sanae Takaiçi, vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, "Lütfen yaklaşık bir hafta boyunca JMA veya yerel yönetimlerden gelen bilgileri takip edin, mobilyaların sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin ve sarsıntı hissettiğinizde tahliye olmaya hazır olun" dedi. Depremin merkez üssü Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinde hayat normale döndü.

Japonya'da, büyüklüğü önce 7,6 olarak açıklanan daha sonra 7,5 olarak güncellenen depremin, "ülkenin kuzeydoğu kıyılarını sarstığı" bildirildi, depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Misawa bölgesinin doğu kıyısı açıklarında yerel saatle dün 23.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle uyarı yaptı. Ajans, "önümüzdeki günlerde benzer veya daha büyük sarsıntıların yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

50 kişinin yaralandığı açıklanan deprem nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Başbakan Sanae Takaiçi, yaptığı açıklamada, "Lütfen yaklaşık bir hafta boyunca JMA veya yerel yönetimlerden gelen bilgileri takip edin, mobilyaların sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin ve sarsıntı hissettiğinizde tahliye olmaya hazır olun" dedi.

Depremin ardından JMA, 3 metreye varan tsunami dalgalarının ülkenin kuzeydoğu kıyılarını vurabileceği uyarısında bulunarak, Hokkaido, Aomori ve Iwate vilayetleri için alarm verdi. Ajans, çeşitli limanlarda 20 ila 70 santimetre yüksekliğinde tsunami dalgalarının gözlemlendiğini bildirdi.

Hükümet, Aomori ve Iwate eyaletlerinde su borularında meydana gelen hasar nedeniyle yaklaşık 1360 eve su verilemediğini duyurdu, Aomori'de 139, Hokkaido eyaletinde 48 okulda eğitime ara verildi, bazı hızlı tren seferleri iptal edildi. Yapılan çalışmaların ardından bölgede tren seferlerine yeniden başlandı, hayat normale döndü.

"Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü depremlerin meydana gelme olasılığı var"

JMA yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, Tokyo'nun doğusundaki Chiba vilayetinden kuzeydeki Hokkaido'ya kadar geniş bir bölge için uyarıda bulunarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü depremlerin meydana gelme olasılığı var. Lütfen hazırlıklı olun" dedi.

Bölgeden gelen görüntülerde yollarda derin çatlaklar oluştuğu, en az bir aracın çukura düştüğü ve bazı insanların yaralandığı görüldü. Sıcaklıkların donma noktası civarında seyrettiği Aomori'de depremin ardından yerel basına göre yaklaşık üç bin hane bir süre elektriksiz kaldı.

Nükleer santrallerde tehlike bildirilmedi

7,5 büyüklüğündeki depremin ardından, Hokkaido, Aomori, Miyagi ve Fukushima eyaletlerindeki nükleer santrallerde herhangi bir tehlike bildirilmedi. Yetkililer halkı, evlerdeki eşyaları sabitlemeye, acil durum çantaları hazırlamaya çağırdı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
title