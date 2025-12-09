Japonya'daki 7,5 Büyüklüğündeki Deprem... Başbakan Takaiçi: "Dikkatli Olun, Bir Hafta Boyunca Yerel Yönetimlerden Gelen Bilgileri Takip Edin"

(ANKARA) - Japonya'nın kuzey açıklarında, yerel saatle dün 23.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralandı, Başbakan Sanae Takaiçi, vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, "Lütfen yaklaşık bir hafta boyunca JMA veya yerel yönetimlerden gelen bilgileri takip edin, mobilyaların sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin ve sarsıntı hissettiğinizde tahliye olmaya hazır olun" dedi. Depremin merkez üssü Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinde hayat normale döndü.

Japonya'da, büyüklüğü önce 7,6 olarak açıklanan daha sonra 7,5 olarak güncellenen depremin, "ülkenin kuzeydoğu kıyılarını sarstığı" bildirildi, depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Misawa bölgesinin doğu kıyısı açıklarında yerel saatle dün 23.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle uyarı yaptı. Ajans, "önümüzdeki günlerde benzer veya daha büyük sarsıntıların yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

50 kişinin yaralandığı açıklanan deprem nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Başbakan Sanae Takaiçi, yaptığı açıklamada, "Lütfen yaklaşık bir hafta boyunca JMA veya yerel yönetimlerden gelen bilgileri takip edin, mobilyaların sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin ve sarsıntı hissettiğinizde tahliye olmaya hazır olun" dedi.

Depremin ardından JMA, 3 metreye varan tsunami dalgalarının ülkenin kuzeydoğu kıyılarını vurabileceği uyarısında bulunarak, Hokkaido, Aomori ve Iwate vilayetleri için alarm verdi. Ajans, çeşitli limanlarda 20 ila 70 santimetre yüksekliğinde tsunami dalgalarının gözlemlendiğini bildirdi.

Hükümet, Aomori ve Iwate eyaletlerinde su borularında meydana gelen hasar nedeniyle yaklaşık 1360 eve su verilemediğini duyurdu, Aomori'de 139, Hokkaido eyaletinde 48 okulda eğitime ara verildi, bazı hızlı tren seferleri iptal edildi. Yapılan çalışmaların ardından bölgede tren seferlerine yeniden başlandı, hayat normale döndü.

"Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü depremlerin meydana gelme olasılığı var"

JMA yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, Tokyo'nun doğusundaki Chiba vilayetinden kuzeydeki Hokkaido'ya kadar geniş bir bölge için uyarıda bulunarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü depremlerin meydana gelme olasılığı var. Lütfen hazırlıklı olun" dedi.

Bölgeden gelen görüntülerde yollarda derin çatlaklar oluştuğu, en az bir aracın çukura düştüğü ve bazı insanların yaralandığı görüldü. Sıcaklıkların donma noktası civarında seyrettiği Aomori'de depremin ardından yerel basına göre yaklaşık üç bin hane bir süre elektriksiz kaldı.

Nükleer santrallerde tehlike bildirilmedi

7,5 büyüklüğündeki depremin ardından, Hokkaido, Aomori, Miyagi ve Fukushima eyaletlerindeki nükleer santrallerde herhangi bir tehlike bildirilmedi. Yetkililer halkı, evlerdeki eşyaları sabitlemeye, acil durum çantaları hazırlamaya çağırdı.