Japonya'da 4 Çin vatandaşı uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
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Japonya'da, 4 Çin vatandaşının yaklaşık 700 kilogram yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandığı bildirildi. Resmi Kyodo ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tokyo Limanına demirleyen yük gemisinde arama yapıldı.
Japonya'da, 4 Çin vatandaşının yaklaşık 700 kilogram yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.
Resmi Kyodo ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tokyo Limanına demirleyen yük gemisinde arama yapıldı.
Başkent Tokyo Gümrük yetkilileri, arama yapılan yük gemisindeki 7 konteynerde yaklaşık 700 kilogram yasa dışı uyarıcı madde ele geçirdi.
Emniyet güçleri, yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığı şüphesiyle, Yokohama ve Kawasaki bölgelerinde yaşları 35 ila 51 arasında değişen 4 Çin vatandaşını tutukladı.
Ele geçirilen uyarıcı maddenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı olduğu kaydedildi.