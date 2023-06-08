Japonya, Çin'in donanma ve sahil güvenlik gemilerinin kara sularını ihlal ettiğini bildirdi

Japonya, Çin'e ait donanma ve sahil güvenlik gemilerinin, güneybatıdaki Kagoşima açıklarında Japon kara sularını ihlal ettiğini bildirdi. Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait donanma gemisi yerel saatle 10.00 sularında Yakuşima Adası'nın güneybatısında ulusal kara sulara girdi. Donanma gemisinin, üç saat sonra Kuçinoerabu Adası'nın batısına yönelerek Japonya kara sularından ayrıldığı ve Doğu Çin Denizi'ne doğru yol aldığı aktarıldı. Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) ise Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları yakınlarında Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin saptandığını bildirdi.

Japonya, Çin'e ait donanma ve sahil güvenlik gemilerinin, güneybatıdaki Kagoşima açıklarında Japon kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait donanma gemisi yerel saatle 10.00 sularında Yakuşima Adası'nın güneybatısında ulusal kara sulara girdi.

Donanma gemisinin, üç saat sonra Kuçinoerabu Adası'nın batısına yönelerek Japonya kara sularından ayrıldığı ve Doğu Çin Denizi'ne doğru yol aldığı aktarıldı.

Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) ise Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları yakınlarında Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin saptandığını bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu ihlaller nedeniyle, Çin'e protesto notası verildiğini söyledi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?