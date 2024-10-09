Japonya Başbakanı İşiba, Temsilciler Meclisi'ni Feshetti

JAPONYA Başbakanı İşiba Şigeru, erken seçim öncesi Temsilciler Meclisi'ni feshetti.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim'de yapılacak erken seçim öncesi Temsilciler Meclisi'ni feshetti.

Japon medyasına göre, İşiba kabinesi, ay sonundaki erken genel seçim için meclisi feshetme kararı aldı. İşiba, açıklamasında, "Japonya'yı ve halkını korumak için hükümeti yönetmeyi sürdürmemiz kritik öneme sahip. Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclisi feshetmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.