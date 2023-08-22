Japonya Başbakanı Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine başlayacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlayacaklarını bildirdi. Başbakan Kişida, atık suyun tahliyesinin ve santralin yıkılmasının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.