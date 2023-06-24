Japonya Balıkçıları, Fukuşima'daki Radyoaktif Atık Suyunun Denize Boşaltılmasına Karşı Çıkıyor

Japonya'da balıkçılık endüstrisi yetkilileri, Fukuşima Dai-içi'de biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planına karşı olduklarını merkezi hükümete bildirdi. Balıkçılık endüstrisi, olası olumsuz etkilerin sorumluluğunun hükümet tarafından üstlenilmesi gerektiğini savundu. Denize tahliyenin 2023 yazında başlaması bekleniyor. Çin ve Güney Kore ise atık suyun denize boşaltılmasına tepkili.

Japonya'da balıkçılık endüstrisi yetkilileri, Fukuşima Dai-içi'de biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planına "karşı çıktıklarını" merkezi hükümete bildirdi.

Japonya Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren) Başkanı Sakamoto Masanobu, Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nişimura Yasutoşi ile görüşmesi sonrası basına konuştu.

Sakamoto, balıkçılık endüstrisi olarak, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planına şiddetle karşı çıktıklarını Bakan Nişimura'ya aktardıklarını bildirdi.

"Hükümetin 'okyanusa boşaltım tek çözüm' yönündeki duruşunu destekleyemeyiz." diyen Sakamoto, sektöre yönelik olası olumsuz etkilerinin sorumluluğunu, hükümetin üstlenmesi gerekeceğini savundu.

Sakamoto, "Suyu denize tahliye etmek, hükümetin kararı ve bu durumda hükümetin tüm sorumluluğu üstlenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nişimura ise açıklamasında, "Fukuşima Dai-içi'nin (nükleer santralin) devreden çıkarılması ve Fukuşima'nın yeniden inşası için tahliye planlaması kaçınılmaz." dedi.

Denize tahliyenin 2023'ün yaz aylarında başlaması bekleniyor

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı, sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Resmi takvimin kamuoyuna açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yıl yaz aylarında başlatılması bekleniyor.

Çin ve Güney Kore atık suyun denize boşaltılmasına tepkili

Önceki Suga Yoşihide hükümeti Nisan 2021'de, santralde biriken atık suyun denize boşaltılacağı kararını duyurmuştu. Komşu ülkeler Çin ve Güney Kore karara tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile tsunaminin, Dai-içi nükleer santralindeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.