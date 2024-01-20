Japonya, Ay'a uzay aracını indirdi ancak güneş enerjisi pilleri çalışmıyor

Japonya, dün Ay'a uzay aracını indiren 5'inci ülke oldu ancak belirlenemeyen bir sorundan dolayı aracın güneş enerjisi pilleri, henüz elektrik üretemiyor. Araç mevcut enerjisini kullanarak Dünya'ya veri gönderiyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), dün Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nı (SLIM) Ay'a indirerek ABD, Rusya (Sovyetler Birliği), Çin ve Hindistan'dan sonra 5'inci ülke oldu. JAXA'dan yapılan açıklamada belirlenemeyen bir sorundan dolayı aracın güneş enerjisi pillerinin henüz elektrik üretmediği belirtildi. SLIM, halihazırda mevcut enerjisini kullanıyor, düzgün bir şekilde veri gönderiyor ancak güneş enerjili pilleri elektrik üretmezse zamanla piller boşalacak ve Dünya'yla iletişimi kesilecek.

JAXA açıklamasında "İnişin ardından uzay aracıyla iletişim kuruldu. Ancak güneş pilleri şu anda güç üretmiyor ve öncelik Ay'daki SLIM'den veri edinilmesine veriliyor. Elde edilen verilerin detaylı analizi ileride yapılacak olup, durumla ilgili güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.