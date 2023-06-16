Japon Genç, Depremzedelere Yardım İçin Türkiye'ye Bağışta Bulundu

Japonyalı Mayu isimli genç, arkadaşları arasında topladığı 27 bin Japon Yenini depremzedelere gönderilmek amacıyla Simav İlçe Müftülüğüne ulaştırdı. Yardım, Müftülük ve TDV Simav Şubesi aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.

Japonyalı Mayu isimli genç, arkadaşları arasında topladığı 27 bin Japon Yenini depremzedelere gönderilmek amacıyla Simav İlçe Müftülüğüne ulaştırdı.

Japonya'da ikamet eden Simav Gökçeler Köyünden Emin Yıldırım aracılığı ile İlçe Müftülüğüne ulaştırılan yardım Müftülük ve TDV Simav Şubesi aracılığı ile depremzedelere ulaştırılmak üzere makbuz karşılığı teslim alındı.

Gönderdikleri zarfın üzerine el yazıları ile "Türkiye'deki Depremzedeler İçin Bağışımızdır" yazan Mayu ve arkadaşlarının, yardımın ulaşmasında katkısı olanları da unutmayarak "Teşekkür Ederiz" şeklinde not ekledikleri görüldü.

Japonya'da oturan Emin Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Mayu isimli arkadaşımız ve diğer arkadaşlarımız Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı tüm Japon halkı gibi derinden üzüntü duyduklarını belirttiler. Bu zor dönemde depremzedelere bir nebze de olsa yardımlarının dokunabilmesi amacı ile aralarında organize ettikleri bir spor müsabakası sayesinde topladıkları 27 bin Japon Yenini benim aracılığım ile Türkiye'ye gönderdiler. Ben de depremzedelere ulaştırılmak üzere Simav İlçe Müftülüğüne teslim ettim" dedi. - KÜTAHYA