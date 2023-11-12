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İzzeddin Kassam Tugayları İsrail'e Roketli Saldırıyı Üstlendi

Lübnan'daki İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Hayfa kenti ve iki yerleşim birimine yönelik roketli saldırıyı üstlendi. Saldırılar, Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliama karşılık olarak gerçekleştirildi.