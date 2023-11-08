İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına düzenlediği saldırılara ait görüntüleri yayınladı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait görüntüleri yayınladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları, düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı.
- İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına düzenlediği saldırılara ait görüntüleri yayınladı
GAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait görüntüleri yayınladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde kara harekatı devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait görüntüleri yayınladı.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı.