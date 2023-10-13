İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail ordusuyla çatıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusuyla çatıştıklarını bildirdi.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki kontrol ve yerleşim birimlerinde mensupları ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, kendi saflarında veya İsrail askerlerinden can kaybının olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine müdahalesi sonucu Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 9 Filistinlinin öldürüldüğü açıklamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.