İzmir Menderes'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Menderes'in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir orman bölge müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın söndürmeye çalışılıyor.