İzmir Menderes'te Orman Yangını Çıktı
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İzmir'in Menderes ilçesinde Ürkmez Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve alevlere müdahale başladı.
İZMİR'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Menderes ilçesi Ürkmez Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale, 9 dakika içinde yapıldı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Dünya