İzmir Karabağlar'da Orman Yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak 6 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.