İzmir Karabağlar'da Orman Yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kavacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangına ilk müdahale, 10 dakika içinde yapıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA)