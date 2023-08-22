İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın saatler süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.