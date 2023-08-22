İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın saatler süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 9 arazöz, 3 ikmal aracı ile dozer sevk edildi.
Orman İşletme Şefliğinin yanı sıra itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Dünya