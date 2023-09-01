İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
Menderes ilçesi açıklarında hareketli lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekipler lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında hareketli lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Dünya