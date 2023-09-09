İzmir'in Kurtuluşu Zafer Yürüyüşü ile Kutlandı

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. 7'den 70'e İzmirlilerin katıldığı yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 101'inci yıl dönümü, Valilik koordinesinde kutlanmaya başlandı. Kutlamalar, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında toplandı. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ve Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da aralarında olduğu siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında geçen yürüyüşte, 350 metrelik dev Türk bayrağı taşındı. Animatörler ve bando gibi birçok grup, yürüyüşe renk kattı. 7'den 70'e bölge halkı, yol kenarlarından ve binalardan Türk bayrakları sallayıp kentin kurtuluşunu doyasıya kutladı. Topluluğun Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla yürüyüş son buldu. Ardından meydanda gerçekleştirilecek Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine geçildi.