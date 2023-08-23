İzmir'in Kiraz ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çayağazı Mahallesi Tekke bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, İzmir Büyükşehir ve Kiraz belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile yaptığı müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.