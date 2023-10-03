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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca geri itildiği ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendikleri bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 40 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.