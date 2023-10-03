İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca geri itildiği ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendikleri bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 40 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiklerini ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiklerini, bunun üzerine içlerinden 8 kişinin Karaada'ya çıktığını belirtti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle söz konusu göçmenlere deniz yoluyla ulaşılamaması üzerine, bölgeye 2 Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirildi.
Adada mahsur kalan 8 göçmen helikopterlerle kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.