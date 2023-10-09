İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanda yangın çıktı

İZMİR'in Bayındır ilçesinde ormanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde ormanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bayındır'ın Kızılcaova Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.