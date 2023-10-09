İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 13.40 sıralarında Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya