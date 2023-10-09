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İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.