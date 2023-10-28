İzmir, dünyanın ilk Cittaslow Metropolü seçildi

Dünyanın ilk Cittaslow (Sakin Şehir) Metropol unvanı için pilot kent seçilen İzmir, Uluslararası Cittaslow Koordinasyon Komitesi toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda Başkan Tunç Soyer, Türkiye'den Şarköy ile birlikte Cittaslow unvanı alan dünya kentlerine sertifikalarını vererek, "Cittaslow, bize ve tüm dünyaya umut veriyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in girişimiyle dünyanın ilk Cittaslow (Sakin Şehir) Metropol unvanı için pilot kent ilan edilen İzmir, Uluslararası Cittaslow Koordinasyon Komitesi toplantısına ev sahipliği yaptı. Seferihisar Maya Otel'de düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cittaslow temsilcileri ve Cittaslow şehirlerinin temsilcileri katıldı. Soyer, toplantıda Cittaslow unvanını kazanan Türkiye'den Şarköy, Çin'den Dongying, Kolombiya'dan Marulanda, Polonya'dan Golub – Dobrzyn ve Biala Piska şehirlerinin temsilcilerine sertifikalarını dağıttı.

SOYER: DÖNGÜSEL KÜLTÜRÜ VİZYON OLARAK BENİMSEDİK

Sözlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlayarak başlayan Başkan Tunç Soyer, "Bugün birbirinin içine girmiş krizlerle baş başayız. Demokrasi krizleri, savaşlar, iklim krizleri gibi birçok sorun yaşıyoruz. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları olarak toplumlarımızın refahı için değişimlere ihtiyacımız var. Cittaslow, şehirleri daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyor. Şehirleri ve toplumları dönüştürerek ayrımcılığa ve yoksulluğa karşı elinden geleni yapıyor. Kültür, bu noktada çok önemli. Kültür yaşamın kendisidir, toplanmış deneyimler ve paylaşımlardır. Döngüsel kültür dediğimiz bir kavram var. Bu kavramı İzmir'de düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi'nde ortaya koyduk. Döngüsel kültür, doğamızla uyum, birbirimizle uyum, geçmişimizle uyum ve değişimle uyum olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz bunu bir vizyon olarak görüp yönetişim modellerini nasıl uyumlu hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Her kararın, her eylemin birbiriyle olan bağlantısını ele alarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CITTASLOW, BİZE VE TÜM DÜNYAYA UMUT VERİYOR"

Soyer, dünyanın ilk Cittaslow Metropol unvanı için pilot kent seçilen İzmir'de yürütülen çalışmalar hakkında da bir sunum yaptı. Agora, Demirköprü ve Buca'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Soyer, "Şehirlerin kalbinde mahalleler vardır. Bu mahalleler, etkileşimin en yoğun olduğu yerlerdir. Biz öncelikle bu mahalleleri Cittaslow'un uygulama alanları olarak seçtik. Tüm çalışmalarımızı yaparken hala coşkuluyuz ve Cittaslow içinde yürümeye devam ediyoruz. Cittaslow, bize ve tüm dünyaya umut veriyor" diye konuştu.