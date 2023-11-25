Haberler ›› Dünya ›› İzmir Dikili'de 34 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Dikili'de 34 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir grup düzensiz göçmen kurtarıldı ve başka bir ihbar sonucunda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.