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İzmir Dikili açıklarında geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 50 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 50 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Dünya

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