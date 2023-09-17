İzmir'deki yangın kontrol altına alındı, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

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BAKAN YUMAKLI,HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEYİ HAVADAN İNCELEDİ

İzmir'deki orman yangınında 2'nci gün; baraja düşen helikopterdeki 3 mürettebat aranıyor (4)

İzmir'in Menderes ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 20 saatte kontrol altına alındı. Tahtalı Barajı'na dün saat 23.53'te düşen ve 1 mürettebatın yüzerek karaya çıktığı, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerindeki 3 mürettebat için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tahtalı Barajı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarını ve kontrol altına alınan yangın sonrası yapılan soğutma çalışmalarını helikopterle inceledi.