İzmir'deki Orman Yangınında Helikopter Düştü, 3 Personel Aranıyor

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BARAJA DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ KONUŞAN BAKAN YUMAKLI: ENKAZ TESPİT EDİLDİ

İzmir'deki orman yangınında 2'nci gün; baraja düşen helikopterdeki 3 mürettebat aranıyor (2)

BAKAN YUMAKLI: ENKAZ TESPİT EDİLDİ

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tahtalı Baraj havzasına gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Dün 3 farklı yerde Adana, Bolu ve burada orman yangını çıktı. Buradaki yangına arkadaşlarımız kısa sürede müdahil oldu. 3 yangın da eş zamanlı sürerken önce Bolu kontrol altına alındı. Ardından Adana kontrol altına alındı. Buranın enerjisi de büyük oranda düşürüldü. Arkadaşlarımız artık kısmen kontrol altına alma çalışmalarını gerçekleştirdiler. Burada 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20'ye yakın helikopter ve 500 de personel ile diğer kara araçları vardı. Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler soğutma çalışmalarına devam ettiler. Bu yangın da kontrol altına alınmış durumda" dedi.

'GÖRÜŞ MESAFESİ ÇOK DÜŞÜK'

Kurtarma çalışmalarının sürdüğüne vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Helikopter yakıt ikmali yaptıktan sonra soğutma yapmak için buraya yönlendi ve saat 23.53 itibariyle helikopterden bağlantı alınamadı. Daha sonra arkadaşlarımızın araştırmasıyla birlikte burada bir helikopterin kazaya uğradığı tespit edildi. Daha sonra Sayın Valimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, polis, jandarma tüm ekipler burada seferber oldular. Helikopterde 3'ü Kırgız 4 personel vardı. Kırgız uyruklu personellerden bir tanesi kurtarıldı. Şu anda hastanede. Yoğun bakımda ancak aldığımız bilgiye göre sabah itibarıyla herhangi bir hayati tehlikesi yok. Daha sonra ekiplerin gece boyu helikopteri ve diğer personeli arama çalışmaları devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar özellikle sonarlar da dahil olmak üzere bütün bu bahsettiğim kurumlarımız aradılar. Tespit edilen yer görüş mesafesinde olan yer. Ancak görüş mesafesi çok düşük olduğu için şu anda arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar. Dalgıçlarımız tabii el yordamıyla tam enkazın orada olduğunu tespit ettiler. Şimdi bu aşamadan sonra artık helikopterin çıkartılarak belli bir mesafeden sonra karaya çıkartılması işlemleri başlayacak. Bununla ilgili ekipler şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. En kısa zamanda buradaki ilgili askeri birliklerin başındaki komutanımızla birlikte çalışmalara devam edecekler" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ PERSONELİN AKIBETİYLE İLGİLİ BİLGİ VEREBİLECEK BİR POZİSYONDA DEĞİLİZ'

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ümit ediyoruz ki çok kısa sürede tamamlanır. Ancak elbette burası bir baraj. Dikkatli olmak durumundalar. Çalışmaları biz de anbean buradan takip etmiş olacağız. Mürettebatın helikopterin içinde olup olmadığını şu anda söylememiz mümkün değil. Hem arama çalışmaları dışarıda devam edecek hem de helikopterin çıkarma çalışmaları devam edecek. Ama biz şu anda diğer üç personelin akıbetiyle ilgili bilgi verebilecek bir pozisyonda değiliz. Ama oldukça paylaşacağız. Şu an için bütün konsantrasyonumuz helikopterin hızlıca çıkartılmasıyla ilgili. Ben bütün orman camiasına, yeşil vatanı korumak için savaşan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Menderes'e geçmiş olsun. Elbette bu çağrımızı tekrar edelim. Yangınla alakalı müdahale konusunda ormanın kahramanları her şeyi yapar. Ancak elbette ki en önemlisi bu yangının çıkmaması. Dolayısıyla ben tekraren buradan bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum."