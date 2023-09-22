İzmir'deki Orman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Menderes ilçesinde söndürme çalışmaları sırasında düşen helikopterde 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı orman yangınında 260 hektar alanın etkilendiği bildirildi.

Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanda 16 Eylül'de yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. 9'u uçak, 3'ü gece görüşlü 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 500 personel çalışma yaptı. Havanın kararmasıyla akşam gece görüşlü helikopter çalışma yürüttü. Saat 23.53'te, içinde 3'ü Kırgızistan uyruklu ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un bulunduğu helikopterle bağlantı kesildi. Tahtalı Barajı havzasına düştüğü belirlenen helikopterdeki Kırgızistan uyruklu mürettebat İsabekov Erkinbek, kendi imkanlarıyla karaya çıkıp, hastanede tedaviye alındı. Oleg Agayev ve Ianshanlo Lamzar ile Mehmet Akif Tutuk ise yaşamını yitirdi.

Kırgızistan uyruklu mürettebat İsabekov Erkinbek'in hastanedeki tedavisi sürerken; orman ekipleri ise yanan alandaki tespit çalışmalarının tamamladı.

İncelemede, orman yangınından 260 hektar alanın etkilendiğinin tespit edildiği bildirildi.