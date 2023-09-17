İzmir'deki orman yangınında 2. gün; baraja düşen helikopterdeki 3 mürettebat aranıyor
İzmir'in Menderes ilçesinde Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki 3 mürettebat arama-kurtarma çalışmalarıyla bulunmaya çalışılıyor. Ancak hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildi.
İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; BARAJA DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ 3 MÜRETTEBAT ARANIYOR (6)
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
İzmir'in Menderes ilçesinde Tahtalı Barajı'na düşen, 1 mürettebatın sağ kurtarıldığı, 3 mürettebat için ise arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği helikopter kazasında, enkazın yaklaşık 12 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Bölgeye getirilen kurtarma balonları ekiplerce su altına indirerek helikoptere bağlandı. Ancak hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Çalışmalar için yeni ekipmanların da istendiği öğrenilirken, arama kurtarma faaliyetlerinin yarın kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.