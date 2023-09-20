İzmir'deki helikopter kazasının enkazı sudan çıkarıldı

1)BARAJA DÜŞEN HELİKOPTER ENKAZININ ÇIKARILMA ANLARI KAMERADA

İZMİR'in Menderes ilçesinde orman yangınındaki görevi sırasında Tahtalı Barajı'na düşen ve 3 mürettebatın hayatını kaybettiği helikopter kazasında, enkazı sudan çıkarmak için yapılan çalışmalara ait görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanda 16 Eylül'de yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yerini gece görüşlü helikoptere bıraktı. Saat 23.53 sıralarında ise içinde 3'ü Kırgızistan uyruklu ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu 4 kişinin bulunduğu helikopterle bağlantı kesildi. Helikopterin su almak için gittiği Tahtalı Barajı havzasına düştüğü belirlendi. Kırgızistan uyruklu mürettebat İsabekov Erkinbek, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, hastanede tedaviye alındı. Diğer mürettebata ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda 18 Eylül'de Oleg Agayev ve Ianshanlo Lamzar'ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Dün sabah 06.50'de ise Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca Erkinbek'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Tutuk'un cenazesi Eskişehir'e, Kırgızistan uyruklu mürettebatların cenazeleri ise memleketlerine gönderildi. Helikopter enkazı kurtarma balonlarıyla saplandığı balçıktan çıkarıldıktan sonra yüzdürme tekniğiyle karaya çekildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın hesabından, helikopter enkazının suyun altından çıkarıldığı görüntüler, "Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli JAK ve SAK timlerimiz, İzmir Tahtalı Barajı'na düşen helikopterin enkazına ulaşmış ve emniyetli bir şekilde karaya çıkartarak yetkililere teslim etmiştir" açıklamasıyla paylaşıldı.

Görüntülerde ekiplerin yaptığı kurtarma çalışmaları ve helikopterin çıkarıldığı anlar yer aldı. Orman yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken, helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.