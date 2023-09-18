İzmir'deki helikopter enkazında çalışmalara ara verildi

Helikopter enkazındaki çalışmalara ara verildi

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale ederken, Tahtalı Barajı'na düşen ve balçığa saplanan helikopterin enkazındaki çalışmalara ara verildi. Kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği öğrenildi.

Önceki gün Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale sırasında, bir helikopter Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada düşmüş, 4 kişilik mürettebattan sadece Kırgız uyruklu İsabekov Erkinbek sağ olarak kurtarılabilmişti. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda, bugün cansız bedeni karaya çıkartılan mürettebattan Oleg Agaev ve İanshanlo Lamzar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Helikopter enkazındaki çalışmalar yarın da sürecek

12 metre derinlikte balçığa saplandığı değerlendirilen helikopterin enkazında özel ekiplerin çalışmasıyla su altı kurtarma balonları ve botlarıyla kıyıya yakın bir alana sürüklendi. Görüş mesafesinin sıfıra yakın olmasından dolayı dalgıç ekipleri, Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'a ulaşamadı.

Ara verilen çalışmalara yarın günün ilk ışıklarıyla devam edileceği bildirildi.